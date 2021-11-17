Зеленский поговорил с Эрдоганом об усилении безопасности в море и планах

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в регионе, а также об инициативах по усилению безопасности в регионе Черного моря.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Стороны констатировали, что стратегическое партнерство уже сегодня укрепляет вооруженные силы двух стран.

Была отмечена реализация ряда важных проектов в отраслях самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы для углубления такого взаимодействия.

Зеленский сообщил Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178 – и пригласил Турцию "присоединиться к кругу его заказчиков".

Лидеры двух стран также отметили настроенность на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли.

Поговорили они и о реализации договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности, строительства жилья для представителей крымскотатарского народа.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего пути диверсификации поставок энергоресурсов.

Зеленский и Эрдоган договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве.

Этому мероприятию должна предшествовать основательная подготовка, в частности, проведение в декабре 2020 года второго заседания "Квадриги" на уровне министров иностранных дел и обороны.

Глава украинского государства также высоко оценил неизменную поддержку Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, ее активное участие в Крымской платформе.