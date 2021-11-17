Вірменія і Азербайджан розповіли про свої втрати в останніх боях

Міністерство оборони Азербайджану повідомило про загибель 7 військовослужбовців під час боїв на кордоні з Вірменією 16 листопада, ще 10 військових зазнали поранень.

Джерело: Міноборони Азербайджану, Міноборони Вірменії

Деталі: Міноборони Азербайджану оприлюднило імена загиблих, серед них один офіцер (лейтенант).

Водночас повідомляється, що з вечора 16 листопада ситуація на азербайджано-вірменському кордоні стабілізувалася – оперативна ситуація контролюється підрозділами Азербайджану.

У Міноборони Азербайджану наголосили, що "відповідальність за напруженість та конфлікт, що виникли внаслідок вірменської провокації, повністю лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

У Міноборони Вірменії повідомили, що мають одного загиблого і 13 військових потрапили у полон. Також під час бойових дій втратили зв’язок зі ще 24 військовими, їхня доля наразі невідома. Наразі тривають їх пошуки.

Зазначається, що "дві бойові позиції перейшли під контроль противника".

Міноборони Вірменії заявило також, що Азербайджан може мати "до 70 загиблих і поранених", а також втратив 4 БТР, 1 броньовану машину Sandcat та 5 автомобілів "Камаз", "Урал", "УАЗ".

Що було раніше: 16 листопада Вірменія та Азербайджан заявили про загострення ситуації на спірній території, звинувативши одне одного в провокації.

Пізніше Міноборони Вірменії заявило про перемир'я з азербайджанською стороною після поновлення сутичок між сторонами, якого вдалось досягнути за посередництва Росії.

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