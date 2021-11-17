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Армения и Азербайджан рассказали о своих потерях в последних боях

Среда, 17 ноября 2021, 09:01
Армения и Азербайджан рассказали о своих потерях в последних боях
Фото mod.gov.az

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели 7 военнослужащих во время боев на границе с Арменией 16 ноября, еще 10 военных получили ранения.

Источник: Минобороны АзербайджанаМинобороны Армении 

Детали: Минобороны Азербайджана  обнародовало имена погибших, среди них один офицер (лейтенант).  

Вместе с тем сообщается, что с вечера 16 ноября ситуация на азербайджано-армянской границе стабилизировалась – оперативная обстановка контролируется подразделениями Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что "ответственность за напряженность и конфликт, возникшие в результате армянской провокации, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении".

В Минобороны Армении сообщили, что у них один погибший и 13 военных попали в плен. Также во время боевых действий потеряли связь с еще 24 военными, их судьба пока неизвестна. Сейчас продолжаются их поиски.

Отмечается, что "две боевые позиции перешли под контроль противника".

Минобороны Армении заявило также, что Азербайджан может иметь "до 70 погибших и раненых", а также потерял 4 БТР, 1 бронированную машину Sandcat и 5 автомобилей "Камаз", "Урал", "УАЗ".

Что было раньше: 19 ноября Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации на спорной территории, обвинив друг друга в провокации.

Позже Минобороны Армении заявило о перемирии с азербайджанской стороной после возобновления столкновений между сторонами, которого удалось достичь при посредничестве России.

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Украинская правда
Темы: АрменияАзербайджан
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