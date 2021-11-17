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В ЄС розкритикували РФ, яка знищила ракетою свій супутник і ледь не вивела з ладу МКС

Середа, 17 листопада 2021, 09:16
В ЄС розкритикували РФ, яка знищила ракетою свій супутник і ледь не вивела з ладу МКС
МКС, фото з РІА Новости

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що шматки супутника, знищеного під час випробування російської ракети, становлять загрозу для інфраструктури ЄС на орбіті та астронавтів, які працюють на Міжнародній космічній станції.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Це випробування протисупутникової зброї спричинило утворення значної кількості сміття такого розміру, що може загрожувати космічній діяльності Європейського Союзу, а також діяльності наших держав-членів", - заявив Бретон.

"Запуск становить серйозну небезпеку для наших астронавтів, які зараз перебувають на Міжнародній космічній станції, і викликав надзвичайні процедури для їх захисту", – додав він.

Напередодні офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Росія провела випробування протисупутникової зброї, після якого на орбіті Землі утворилися уламки, що становили загрозу МКС.

Росія за допомогою протисупутникової ракети збила один зі своїх старих супутників "Космос 1408", який, у свою чергу, розлетівся на 1500 шматків космічного сміття і сотні тисяч дрібніших уламків, які "зараз загрожують інтересам усіх народів".

Вашингтон заявив, що через уламки екіпажу станції довелося сховатися в кораблях "Союз" та Crew Dragon на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися.

Французький комісар сказав, що наразі жоден із супутників ЄС, включаючи супутники системи спостереження за Землею Copernicus або служби геолокації Galileo, не постраждав.

Міністерство оборони Росії підтвердило випробування у заяві у вівторок увечері, але додало, що "уламки не становлять жодної загрози космічній діяльності".

У 2019 році НАТО визнала космос п’ятою оперативною сферою діяльності разом з повітрям, морем, наземним та кібернетичним. Бретон заявив, що Європейська комісія розпочне роботу над новою космічною та оборонною стратегією.

Нагадаємо, міністри оборони країн НАТО схвалили рішення створити новий космічний командний центр у Німеччині на авіабазі Рамштайн.

Близько половини з приблизно 2000 супутників, які зараз обертаються навколо Землі, належать країнам НАТО.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяЄСзброякосмос
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