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В ЕС раскритиковали РФ, которая уничтожила ракетой свой спутник и едва не вывела из строя МКС

Среда, 17 ноября 2021, 09:16
В ЕС раскритиковали РФ, которая уничтожила ракетой свой спутник и едва не вывела из строя МКС
МКС, фото с РИА Новости

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что куски спутника, уничтоженного во время испытания российской ракеты, представляют угрозу для инфраструктуры ЕС на орбите и астронавтов, работающих на Международной космической станции.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

"Это испытание противоспутникового оружия повлекло за собой образование значительного количества мусора такого размера, что может угрожать космической деятельности Европейского Союза, а также деятельности наших государств-членов", - заявил Бретон.

"Запуск представляет серьезную опасность для наших астронавтов, которые сейчас находятся на Международной космической станции, и вызвал чрезвычайные процедуры для их защиты", – добавил он.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия провела испытание противоспутникового оружия, после которого на орбите Земли образовались обломки, представлявшие угрозу МКС.

Россия с помощью противоспутниковой ракеты сбила один из своих старых спутников "Космос 1408", который, в свою очередь, разлетелся на 1500 кусков космического мусора и сотни тысяч мельчайших обломков, "в настоящее время угрожающих интересам всех народов".

Вашингтон заявил, что из-за обломков экипажа станции пришлось скрыться в кораблях "Союз" и Crew Dragon на случай, если придется срочно эвакуироваться.

Французский комиссар сказал, что ни один из спутников ЕС, включая спутники системы наблюдения за Землей Copernicus или службы геолокации Galileo, не пострадал.

Министерство обороны России подтвердило испытание в заявлении во вторник вечером, но добавило, что "обломки не представляют никакой угрозы космической деятельности".

В 2019 году НАТО признала космос пятой оперативной сферой деятельности вместе с воздухом, морем, наземным и кибернетическим. Бретон заявил, что Европейская комиссия приступит к работе над новой космической и оборонной стратегией.

Напомним, министры обороны стран НАТО приняли решение создать новый космический командный центр в Германии на авиабазе Рамштайн.

Около половины из примерно 2000 спутников, обращающихся вокруг Земли, принадлежат странам НАТО.

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Темы: РосcияЕСоружиекосмос
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