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У Росії новий антирекорд смертей від Covid – 1 247 за добу

Середа, 17 листопада 2021, 09:38
У Росії новий антирекорд смертей від Covid – 1 247 за добу
Фото unsplash.com

1247 людей померло від коронавірусу в Росії за останню добу – це максимум за пандемію.

Джерело: дані оперативного штабу РФ щодо боротьби з Covid

Дослівно: "За добу зафіксовано 1 247 смертей. За весь період у Росії від коронавірусу померло 259 084 особи".

Деталі: За добу 16 листопада в Росії виявили 36 626 нових випадків зараження коронавірусом.

Найбільше інфікованих виявили в Москві (2 966), Санкт-Петербурзі (2 793) і Самарській області (1 785).

Усього в РФ з початку пандемії виявили 9 182 538 випадків коронавірусу, 259 084 хворих померли, 7 882 836 осіб подолали вірус.

Українська правда
Теми: Росіякоронавірус
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