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В России новый антирекорд смертей от Covid – 1 247 за сутки

Среда, 17 ноября 2021, 10:38
Фото unsplash.com

1247 человек умерли от коронавируса в России за последние сутки – это максимум за пандемию.

Источник: данные оперативного штаба РФ по борьбе с Covid

Дословно: "За сутки зафиксировано 1 247 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 259 084 человека".

Детали: За сутки 16 ноября в России выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего инфицированных обнаружили в Москве (2 966), Санкт-Петербурге (2 793) и Самарской области (1 785).

Всего в РФ с начала пандемии выявлено 9 182 538 случаев коронавируса, 259 084 больных умерли, 7 882 836 человек преодолели вирус.

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирус
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