Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России новый антирекорд смертей от Covid – 1 247 за сутки

Среда, 17 ноября 2021, 09:38
В России новый антирекорд смертей от Covid – 1 247 за сутки
Фото unsplash.com

1247 человек умерли от коронавируса в России за последние сутки – это максимум за пандемию.

Источник: данные оперативного штаба РФ по борьбе с Covid

Дословно: "За сутки зафиксировано 1 247 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 259 084 человека".

Детали: За сутки 16 ноября в России выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего инфицированных обнаружили в Москве (2 966), Санкт-Петербурге (2 793) и Самарской области (1 785).

Всего в РФ с начала пандемии выявлено 9 182 538 случаев коронавируса, 259 084 больных умерли, 7 882 836 человек преодолели вирус.

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Росcия
В России в прошлом году было рекордное количество взрывов и 10,6 тысячи пострадавших − СМИ
Россия будет предоставлять консульские услуги на непризнанном Северном Кипре
Врыв на подмосковном заводе: росСМИ пишут о 8 пропавших без вести, паблики − о 10 погибших
Последние новости
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
Все новости...
Реклама: