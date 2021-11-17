Піхота, танки, гелікоптери: біля окупованого Криму пройшли навчання

На одному з полігонів бойової підготовки поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим відбулися батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та залученням авіації.

Джерело: командування об'єднаних сил ЗС України

Деталі: До навчань було задіяно батальйон морської піхоти, посилений танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації.

За легендою навчань передовий підрозділ за підтримки армійської авіації дав відсіч загону морської піхоти умовного противника, що намагався прорвати оборону. Крім того морські піхотинці за підтримки танків і артилерії унеможливили просування основних сил противника вглиб оборони.

Успішно виконавши бойову задачу, військові вміло здійснили рейдові дії, зайняли панівні висоти та відкинули сили умовного противника.

За словами командувача об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, головна їхня мета полягала у тому, щоб кожен на своєму місці приймав своєчасні та обґрунтовані рішення. Саме тому нагальним аспектом даних навчань була перевірка рівня підготовки офіцерів, сержантів та солдат, а також формування у них високих морально-психологічних якостей.