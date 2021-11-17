Пехота, танки, вертолеты: возле оккупированного Крыма прошли учения

На одном из полигонов боевой подготовки вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.

Источник: командование объединенных сил ВС Украины

Детали: К учениям был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

По легенде учений передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.

Удачно выполнив боевую задачку, военные умело совершили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.

По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, главная их цель заключалась в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому неотложным аспектом данных учений была проверка уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формирование высоких морально-психологических качеств.