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Пехота, танки, вертолеты: возле оккупированного Крыма прошли учения

Среда, 17 ноября 2021, 10:11
Пехота, танки, вертолеты: возле оккупированного Крыма прошли учения
фото с сайта Армия Inform

На одном из полигонов боевой подготовки вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.

Источник: командование объединенных сил ВС Украины

Детали: К учениям был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

По легенде учений передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.

Удачно выполнив боевую задачку, военные умело совершили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.

По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, главная их цель заключалась в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому неотложным аспектом данных учений была проверка уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формирование высоких морально-психологических качеств.

Украинская правда
Темы: армия
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