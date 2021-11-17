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В Україну завітає мокрий сніг

Середа, 17 листопада 2021, 11:35
ілюстративне фото Unsplash

Найближчої доби в Україні буде холодно, у частині регіонів очікуються опади включно з мокрим снігом.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Нарешті до нас йде мокрий сніг! Нарешті - не тому, що я вже так хочу, а тому, що в наш час збитих орієнтирів та випадкових дилетантів хоча б щось нормальне врівноважує.

А о цій сезонній порі українського клімату перший мокрий сніг - нормальне явище.

Цей мокрий сніг завтра буде манюсіньким по території, бо ймовірний лише у північних районах Чернігівщини, Київщини, Сумщини та, ясно, що в Карпатах, але все ж він, цей мокрий сніг, заявить, що з нашим кліматом поки що все більш менш ясно і все йде за календарем".

 

Деталі: 18 листопада до України наблизиться атмосферний фронт із заходу.

Він принесе до західних та північних областей опади у вигляді дощу та місцями мокрого снігу.

Схід, центральна частина та Південьу четвер ще побудуть без опадів.

Температура повітря найближчої ночі буде низькою, -3 -11 градусів.

18 листопада вдень в Україні очікується +2 +8 градусів.

У Києві в четвер збільшиться хмарність, ввечері пройде дощ, на півночі Київщини можливий мокрий сніг. Вночі близько -5 градусів, завтра вдень +3  градуси.

За даними Діденко, 19-20 листопада погода в Україні буде переважно некомфортною - опади та холодний поривчатий вітер.

Очікується переважно дощ, лише на крайній півночі та в Карпатах - місцями з мокрим снігом.

Українська правда
Теми: погода


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