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В Украину придет мокрый снег

Среда, 17 ноября 2021, 10:35
В Украину придет мокрый снег
иллюстративная фотография Unsplash

В ближайшие сутки в Украине будет холодно, в части регионов ожидаются осадки, включая мокрый снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Наконец-то к нам идет мокрый снег! Наконец - не потому, что я уже так хочу, а потому, что в наше время сбитых ориентиров и случайных дилетантов хоть что-то нормальное уравновешивает.

А в это сезонное время украинского климата первый мокрый снег - нормальное явление.

Этот мокрый снег завтра будет крохотным по территории, потому что вероятен только в северных районах Черниговщины, Киевщины, Сумщины и, ясно, что в Карпатах, но все же он, этот мокрый снег, заявит, что с нашим климатом пока все более менее ясно и все идет по календарю".

 

Детали: 18 ноября к Украине приблизится атмосферный фронт с запада.

Он принесет в западные и северные области осадки в виде дождя и местами мокрого снега.

Восток, центральная часть и Юг четверг еще побудут без осадков.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой, -3 -11 градусов.

18 ноября днем ​​в Украине ожидается +2 +8 градусов.

В Киеве в четверг вырастет облачность, вечером пройдет дождь, на севере Киевщины возможен мокрый снег. Ночью около -5 градусов, завтра днем ​​+3 градуса.

По данным Диденко, 19-20 ноября погода в Украине будет преимущественно некомфортной – осадки и холодный порывистый ветер.

Ожидается дождь, лишь на крайнем севере и в Карпатах - местами с мокрым снегом.

Украинская правда

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Темы: погода
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