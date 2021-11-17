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Більше половини українців за обов’язкову вакцинацію представників певних сфер

Середа, 17 листопада 2021, 11:30
Більше половини українців за обов’язкову вакцинацію представників певних сфер
Фото vaccination.covid19.gov.ua

55% українців підтримують обов’язкову вакцинацію представників певних сфер – вчителів, медиків, державних службовців, 35% – проти цього.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-13 листопада

Деталі: Заборону відвідувати громадські заклади без Covid-сертифіката або тесту підтримують майже 40%, проти – 53%. 

Заборону користуватися громадським транспортом підтримують лише близько 30%, а не підтримують – 65%. 

 

Дослідження тривало з 10 по 13 листопада. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2500 мешканців України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 2%.   

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусопитуваннясоціологія
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