Більше половини українців за обов’язкову вакцинацію представників певних сфер

55% українців підтримують обов’язкову вакцинацію представників певних сфер – вчителів, медиків, державних службовців, 35% – проти цього.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-13 листопада

Деталі: Заборону відвідувати громадські заклади без Covid-сертифіката або тесту підтримують майже 40%, проти – 53%.

Заборону користуватися громадським транспортом підтримують лише близько 30%, а не підтримують – 65%.

Дослідження тривало з 10 по 13 листопада. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2500 мешканців України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 2%.