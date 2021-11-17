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Более половины украинцев за обязательную вакцинацию представителей определенных сфер

Среда, 17 ноября 2021, 12:30
Фото vaccination.covid19.gov.ua

55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер – учителей, медиков, государственных служащих, 35% против этого.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября

Детали: Запрет посещать общественные учреждения без Covid-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против – 53%.

В то же время, запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают лишь около 30%, а не поддерживают – 65%.

 

Исследование проходило с 10 по 13 ноября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2500 жителей Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусопроссоциология
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