Более половины украинцев за обязательную вакцинацию представителей определенных сфер

55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер – учителей, медиков, государственных служащих, 35% против этого.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября

Детали: Запрет посещать общественные учреждения без Covid-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против – 53%.

В то же время, запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают лишь около 30%, а не поддерживают – 65%.

Исследование проходило с 10 по 13 ноября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2500 жителей Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.