71% українців вважають порушенням прав обмеження проти невакцинованих
За результатами опитування соцгрупи "Рейтинг" 71% українців вважають порушенням прав обмеження проти невакцинованих людей.
Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 10-13 листопада
Дослівно: "Майже три чверті опитаних (71%) вважають порушенням прав запровадження обмежень щодо невакцинованих людей. 26% – протилежної думки".
Деталі: Відзначається, що найбільше тих, хто не вважає обмеження порушенням прав невакцинованих, у Києві. Зокрема, йдеться про найстарших опитаних та тих, хто вже вакцинувався.
Соціологи повідомляють, що за останній місяць зросла кількість тих, хто зробив щеплення з 36 до 46%. Більше тих, хто не бажає вакцинуватися, серед молодих респондентів.
Крім того, 49% не підтримують політиків, які не вакцинувалися проти коронавірусу, а 35% респондентів байдуже щодо цього.
Опитування проводилося 10-13 листопада серед 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.