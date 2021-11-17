За результатами опитування соцгрупи "Рейтинг" 71% українців вважають порушенням прав обмеження проти невакцинованих людей.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 10-13 листопада

Дослівно: "Майже три чверті опитаних (71%) вважають порушенням прав запровадження обмежень щодо невакцинованих людей. 26% – протилежної думки".

Деталі: Відзначається, що найбільше тих, хто не вважає обмеження порушенням прав невакцинованих, у Києві. Зокрема, йдеться про найстарших опитаних та тих, хто вже вакцинувався.

Соціологи повідомляють, що за останній місяць зросла кількість тих, хто зробив щеплення з 36 до 46%. Більше тих, хто не бажає вакцинуватися, серед молодих респондентів.

Крім того, 49% не підтримують політиків, які не вакцинувалися проти коронавірусу, а 35% респондентів байдуже щодо цього.

Опитування проводилося 10-13 листопада серед 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.