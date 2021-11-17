По результатам опроса соцгруппы "Рейтинг" 71% украинцев считают нарушением прав ограничения против невакцинированных людей.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября

Дословно: "Почти три четверти опрошенных (71%) считают нарушением прав введения ограничений в отношении невакцинированных людей. 26% – противоположного мнения".

Детали: Отмечается, что больше всего тех, кто не считает ограничение нарушением прав невакцинированных, в Киеве. В частности, речь идет о тех, кто старше и уже вакцинированных.

Социологи сообщают, что за последний месяц возросло количество вакцинированных с 36 до 46%. Больше тех, кто не хочет вакцинироваться, среди молодых респондентов.

Кроме того, 49% не поддерживают политиков, которые не вакцинировались против коронавируса, а 35% респондентов безразличны по этому поводу.

Опрос проводился 10-13 ноября среди 2500 респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.