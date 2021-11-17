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Мігранти залишають табір біля КПП на кордоні з Польщею

Середа, 17 листопада 2021, 11:59
Мігранти залишають табір біля КПП на кордоні з Польщею
скриншот

Сотні мігрантів, що провели майже два дні біля КПП "Брузги-Кузьниця" на кордоні з Польщею, залишають свій табір і вирушають кудись у супроводі білоруських силовиків.

Про це повідомили польські прикордонники, пише "Європейська правда".

"Ми бачимо, що іноземці, які перебувають з білоруського боку біля КПП "Брузги", збирають речі і залишають табір. Вони вирушають у невідоме місце у супроводі білоруських служб", - йдеться у повідомленні.

Заступник глави МВС Мацей Васік розповів, що отримав інформацію, що за вказівкою Лукашенка для мігрантів на кордоні відправили автобуси і вони поступово виїжджають з табору, повідомляє PAP.

Білоруське державне інформагентство "БЕЛТА" повідомило, що мігрантів продовжують розміщувати в опалюваних приміщеннях, на додачу до складу, де провели останню ніч близько 1000 мігрантів.

Нагадаємо, вранці 15 листопада велика група мігрантів, яка доти залишалась в таборі у лісі, перебралась на дорогу до пункту пропуску Брузги-Кузьниця. Наступного дня спроби перетину кордону переросли у сутички. З боку мігрантів кидалися камінням і гілками, польські силовики відповідали сльозогінним газом і водометами

У Польщі ввечері повідомляли, що у сутичках з польського боку постраждали 9 службовців. 

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"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаБілорусьміграціякордон
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