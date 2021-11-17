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Мигранты покидают лагерь у КПП на границе с Польшей

Среда, 17 ноября 2021, 12:59
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Сотни мигрантов, проведших почти два дня у КПП "Брузги-Кузьница" на границе с Польшей, покидают свой лагерь и отправляются куда-то в сопровождении белорусских силовиков.

Об этом сообщили польские пограничники, пишет "Европейская правда".

"Мы видим, что находящиеся с белорусской стороны иностранцы возле КПП "Брузги" собирают вещи и покидают лагерь. Они отправляются в неизвестное место в сопровождении белорусских служб", - говорится в сообщении.

Заместитель главы МВД Мацей Васик рассказал, что получил информацию, что по указанию Лукашенко для мигрантов на границе отправили автобусы и постепенно выезжают из лагеря, сообщает PAP.

Белорусское государственное информагентство "БЕЛТА" со ссылкой на пограничников сообщает, что мигрантов продолжают размещать в отапливаемых помещениях, вдобавок в состав, где провели последнюю ночь около 1000 мигрантов.

Напомним, утром 15 ноября большая группа мигрантов, до этого остававшаяся в лагере в лесу, перебралась на дорогу в пункт пропуска Брузги-Кузьница. На следующий день попытки пересечения границы переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями и ветвями, польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами.

В Польше вечером сообщали, что в столкновениях с польской стороны пострадали 9 служащих.

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Темы: ПольшаБеларусьмиграцияграница
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