Через загибель жінки на коліях затримуються поїзди з Харкова

На залізничній ділянці "Полтава – Харків" затримують цілу низку рейсів через смерть жінки від наїзду вантажного потяга. Близько 13:20 рух поїздів відновили.

Джерело: telegram-канал "Укрзалізниці", пресслужба поліції Харківської області

Дослівно: "Укрзалізниця повідомляє, що через травмування людини вантажним поїздом на дільниці Полтава – Харків та відповідні слідчі дії затримується низка пасажирських рейсів в обох напрямках".

Деталі: Близько 5 ранку 17 листопада на жінку наїхав вантажний поїзд на станції Пирогово, розташованій у селі Огульці Богодухівського району. Її відкинуло на суміжну колію, де вона загинула від наїзду іншого потягу.

Поліцейські наразі проводять слідство та встановлюють особу загиблої.

В "Укрзалізниці" повідомили, що затримуються поїзди:

№64 Київ – Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);

№141 Бахмут – Львів (5 годин 42 хвилини);

№725 "Інтерсіті+" Харків – Київ (3 години 30 хвилин);

№18 Ужгород – Київ (3 години 10 хвилин);

№8 Одеса – Харків (2 години);

№722 "Інтерсіті+" Київ – Харків (40 хвилин)

Оновлено: Рух поїздів було відновлено близько 13:20. З найбільшою затримкою 6 годин 50 хвилин виїхав поїзд "Бахмут – Львів". Потяг №725 "Київ – Харків (Інтерсіті+)" виїхав із затримкою 4 години 23 хвилини, поїзд "Київ – Харків" виїхав із затримкою на 1 годину.