Через загибель жінки на коліях затримуються поїзди з Харкова
На залізничній ділянці "Полтава – Харків" затримують цілу низку рейсів через смерть жінки від наїзду вантажного потяга. Близько 13:20 рух поїздів відновили.
Джерело: telegram-канал "Укрзалізниці", пресслужба поліції Харківської області
Дослівно: "Укрзалізниця повідомляє, що через травмування людини вантажним поїздом на дільниці Полтава – Харків та відповідні слідчі дії затримується низка пасажирських рейсів в обох напрямках".
Деталі: Близько 5 ранку 17 листопада на жінку наїхав вантажний поїзд на станції Пирогово, розташованій у селі Огульці Богодухівського району. Її відкинуло на суміжну колію, де вона загинула від наїзду іншого потягу.
Поліцейські наразі проводять слідство та встановлюють особу загиблої.
В "Укрзалізниці" повідомили, що затримуються поїзди:
- №64 Київ – Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);
- №141 Бахмут – Львів (5 годин 42 хвилини);
- №725 "Інтерсіті+" Харків – Київ (3 години 30 хвилин);
- №18 Ужгород – Київ (3 години 10 хвилин);
- №8 Одеса – Харків (2 години);
- №722 "Інтерсіті+" Київ – Харків (40 хвилин)
Оновлено: Рух поїздів було відновлено близько 13:20. З найбільшою затримкою 6 годин 50 хвилин виїхав поїзд "Бахмут – Львів". Потяг №725 "Київ – Харків (Інтерсіті+)" виїхав із затримкою 4 години 23 хвилини, поїзд "Київ – Харків" виїхав із затримкою на 1 годину.