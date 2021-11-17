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Через загибель жінки на коліях затримуються поїзди з Харкова

Середа, 17 листопада 2021, 12:00
Через загибель жінки на коліях затримуються поїзди з Харкова
Ылюстративне фото з пресслужби "УЗ"

На залізничній ділянці "Полтава – Харків" затримують цілу низку рейсів через смерть жінки від наїзду вантажного потяга. Близько 13:20 рух поїздів відновили.

Джерело: telegram-канал "Укрзалізниці", пресслужба поліції Харківської області

Дослівно: "Укрзалізниця повідомляє, що через травмування людини вантажним поїздом на дільниці Полтава – Харків та відповідні слідчі дії затримується низка пасажирських рейсів в обох напрямках".

Деталі: Близько 5 ранку 17 листопада на жінку наїхав вантажний поїзд на станції Пирогово, розташованій у селі Огульці Богодухівського району. Її відкинуло на суміжну колію, де вона загинула від наїзду іншого потягу.

Поліцейські наразі проводять слідство та встановлюють особу загиблої.

В "Укрзалізниці" повідомили, що затримуються поїзди:

  • №64 Київ – Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);
  • №141 Бахмут – Львів (5 годин 42 хвилини);
  • №725 "Інтерсіті+" Харків – Київ (3 години 30 хвилин);
  • №18 Ужгород – Київ (3 години 10 хвилин);
  • №8 Одеса – Харків (2 години);
  • №722 "Інтерсіті+" Київ – Харків (40 хвилин)

Оновлено: Рух поїздів було відновлено близько 13:20. З найбільшою затримкою 6 годин 50 хвилин виїхав поїзд "Бахмут – Львів". Потяг №725 "Київ – Харків (Інтерсіті+)" виїхав із затримкою 4 години 23 хвилини, поїзд "Київ – Харків" виїхав із затримкою на 1 годину.

Місце інциденту
Місце інциденту
Фото: відділ комунікацій поліції Харківської області

Українська правда
Теми: залізницяХарківська областьУкрзалізниця
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