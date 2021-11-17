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Через гибель женщины на колиях задерживаются поезды с Харькова

Среда, 17 ноября 2021, 12:00
Через гибель женщины на колиях задерживаются поезды с Харькова

На железнодорожном участке "Полтава - Харьков" задерживают целый ряд рейсов из-за смерти женщины от наезда грузового поезда. Около 13:20 движение поездов возобновили.

Источник: telegram-канал "Укрзализныци", пресс-служба полиции Харьковской области

Дословно: "Укрзализныця" сообщает, что из-за травмирования человека грузовым поездом на участке Полтава - Харьков и соответствующие следственные действия задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях".

Детали: Около 5 утра 17 ноября на женщину наехал грузовой поезд на станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района. Ее отбросило на смежный путь, где она погибла от наезда другого поезда.

Полицейские проводят следствие и устанавливают личность погибшей.

В "Укрзализныце" сообщили, что задерживаются поезда:

  • №64 Киев – Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);
  • №141 Бахмут – Львов (5 часов 42 минуты);
  • №725 "Интерсити+" Харьков – Киев (3 часа 30 минут);
  • №18 Ужгород – Киев (3 часа 10 минут);
  • №8 Одесса – Харьков (2 часа);
  • №722 "Интерсити+" Киев – Харьков (40 минут).

Обновлено: Движение поездов возобновили около 13:20. С самой большой задержкой 6 часов 50 минут выехал поезд "Бахмут – Львов". Поезд №725 "Киев – Харьков (Интерсити+)" выехал с задержкой 4 часов 23 минуты, поезд "Киев – Харьков" выехал с задержкой 1 час.

Место инцидента
Место инцидента
Фото: пресс-служба полиции Харьковской области

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Темы: железная дорогаХарьковская областьУкрзализныця
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