Через гибель женщины на колиях задерживаются поезды с Харькова

На железнодорожном участке "Полтава - Харьков" задерживают целый ряд рейсов из-за смерти женщины от наезда грузового поезда. Около 13:20 движение поездов возобновили.

Источник: telegram-канал "Укрзализныци", пресс-служба полиции Харьковской области

Дословно: "Укрзализныця" сообщает, что из-за травмирования человека грузовым поездом на участке Полтава - Харьков и соответствующие следственные действия задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях".

Детали: Около 5 утра 17 ноября на женщину наехал грузовой поезд на станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района. Ее отбросило на смежный путь, где она погибла от наезда другого поезда.

Полицейские проводят следствие и устанавливают личность погибшей.

В "Укрзализныце" сообщили, что задерживаются поезда:

№64 Киев – Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

№141 Бахмут – Львов (5 часов 42 минуты);

№725 "Интерсити+" Харьков – Киев (3 часа 30 минут);

№18 Ужгород – Киев (3 часа 10 минут);

№8 Одесса – Харьков (2 часа);

№722 "Интерсити+" Киев – Харьков (40 минут).

Обновлено: Движение поездов возобновили около 13:20. С самой большой задержкой 6 часов 50 минут выехал поезд "Бахмут – Львов". Поезд №725 "Киев – Харьков (Интерсити+)" выехал с задержкой 4 часов 23 минуты, поезд "Киев – Харьков" выехал с задержкой 1 час.