У Регуляторній службі натякнули, що можуть заборонити подорожчання проїзду в Києві

Голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер заявив, що перед рішенням про підвищення вартості проїзду у Києві мер міста Віталій Кличко мав би отримати позицію ДРС.

Джерело: пресслужба Державної регуляторної служби

Пряма мова: "Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути прийнято".

Деталі: У службі зауважили, що порушення вимог регуляторного законодавства може стати підставою для скасування рішення про підвищення тарифів на проїзд у судовому порядку.

Передісторія: