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У Регуляторній службі натякнули, що можуть заборонити подорожчання проїзду в Києві

Середа, 17 листопада 2021, 12:30
У Регуляторній службі натякнули, що можуть заборонити подорожчання проїзду в Києві
фото: Ельдар Сарахман, УП

Голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер заявив, що перед рішенням про підвищення вартості проїзду у Києві мер міста Віталій Кличко мав би отримати позицію ДРС.

Джерело: пресслужба Державної регуляторної служби

Пряма мова: "Якщо ДРС дійде висновку, що це підвищення є недоцільним або неадекватним, чи якщо Київрада не дослідила всі альтернативні шляхи вирішення проблеми – рішення не може бути прийнято".

Деталі: У службі зауважили, що порушення вимог регуляторного законодавства може стати підставою для скасування рішення про підвищення тарифів на проїзд у судовому порядку.

Передісторія: 

  • Тариф на проїзд у комунальному транспорті столиці з 1 січня зросте з 8 грн до 20 грн, для власників "картки киянина" він коштуватиме 12 грн.
  • Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. 

Українська правда

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Теми: Київтранспортдороги
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