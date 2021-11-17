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В Регуляторной службе намекнули, что могут запретить подорожание проезда в Киеве

Среда, 17 ноября 2021, 12:30
В Регуляторной службе намекнули, что могут запретить подорожание проезда в Киеве
фото: Эльдар Сарахман, УП

Председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер заявил, что перед решением о повышении стоимости проезда в Киеве мэр города Виталий Кличко должен был получить позицию ГРС.

Источник: пресс-служба Государственной регуляторной службы

Прямая речь: "Если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято".

Детали: В службе отметили, что нарушение требований регуляторного законодательства может стать основанием для отмены решения о повышении тарифов на проезд в судебном порядке.

Предыстория: 

  • Тариф на проезд в коммунальном транспорте столицы с 1 января вырастет с 8 грн до 20 грн, для владельцев карты киевлянина он будет стоить 12 грн.
  • Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета.

Украинская правда

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Темы: Киевтранспортдороги
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