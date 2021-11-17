В Регуляторной службе намекнули, что могут запретить подорожание проезда в Киеве
Среда, 17 ноября 2021, 13:30
Председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер заявил, что перед решением о повышении стоимости проезда в Киеве мэр города Виталий Кличко должен был получить позицию ГРС.
Источник: пресс-служба Государственной регуляторной службы
Прямая речь: "Если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято".
Детали: В службе отметили, что нарушение требований регуляторного законодательства может стать основанием для отмены решения о повышении тарифов на проезд в судебном порядке.
Предыстория:
- Тариф на проезд в коммунальном транспорте столицы с 1 января вырастет с 8 грн до 20 грн, для владельцев карты киевлянина он будет стоить 12 грн.
- Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета.
Украинская правда