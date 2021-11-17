В Регуляторной службе намекнули, что могут запретить подорожание проезда в Киеве

Председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер заявил, что перед решением о повышении стоимости проезда в Киеве мэр города Виталий Кличко должен был получить позицию ГРС.

Источник: пресс-служба Государственной регуляторной службы

Прямая речь: "Если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято".

Детали: В службе отметили, что нарушение требований регуляторного законодательства может стать основанием для отмены решения о повышении тарифов на проезд в судебном порядке.

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