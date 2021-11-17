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"Слуги" вийшли до трибуни ВР, щоб розкритикувати нові тарифи на траспорт у Києві

Середа, 17 листопада 2021, 12:29
Слуги вийшли до трибуни ВР, щоб розкритикувати нові тарифи на траспорт у Києві
Фото: Слуга народу

Віце-спікер Верховної Ради, член партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що теж користується громадським транспортом в Києві і вважає нові тарифи на нього несправедливими.  

Джерело: Корнієнко в кулуарах Верхоної Ради

Деталі: Говорячи про прийняття законів, що стосуються столиці, Корнієнко зауважив, що "законно обраний мер (Віталій Кличко – ред.) продовжить виконувати свої делеговані функції, зокрема реформувати якісно сферу громадського транспорту, на що як ми розуміємо, йому треба якісь великі інвестиції".

Пряма мова: "Я так розумію, що в казні Києва вже закінчилися кошти… Я теж є користувачем громадського транспорту і теж їздив в метро. І я не впевнений, що майже євро проїзд в київському громадському транспорті це справедлива і зрозуміла для киян ціна.

Тому що євро коштує проїзд в європейських столицях, де виглядають по-іншому транспортні засоби. Інший запах там і доходи інші і мережа маршрутів більш розвинена".

Оновлено: Пізніше під час засідання Верховної Ради низка "слуг" на чолі із нардепкою Лесею Забуранною вийшли до трибуни і засудили ідею підняття тарифів на проїзд у Києві, вказавши, що будуть виступати проти цього.  

Пряма мова Забуранної: "Новина про підвищення проїзду громадському транспорті місті Києві в два з половиною рази дійсно шокувала кожного українця і не лише киянина… Чи згодні кияни на такі зміни? Ми всі спостерігаємо, що абсолютно ніхто не дбає про інфраструктуру міста Києва. Київ стоїть в заторах. Немає якісного транспортного обслуговування.

Людям важко доїхати до місця роботи. Жителі Троєщини і Виноградаря, куди роками обіцяють прокласти метро, мають сплачувати 80 гривень щоб доїхати до роботи. Саме так київська влада показує своє ставлення до киян".   

Передісторія:

  • У вівторок стало відомо, що київська влада планує з 1 січня підняти тариф на проїзд у комунальному транспорті з 8 грн до 20 грн, для власників "картки киянина" він коштуватиме 12 грн.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: тарифиКиївтранспорт
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