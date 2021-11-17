"Слуги" вийшли до трибуни ВР, щоб розкритикувати нові тарифи на траспорт у Києві
Віце-спікер Верховної Ради, член партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що теж користується громадським транспортом в Києві і вважає нові тарифи на нього несправедливими.
Джерело: Корнієнко в кулуарах Верхоної Ради
Деталі: Говорячи про прийняття законів, що стосуються столиці, Корнієнко зауважив, що "законно обраний мер (Віталій Кличко – ред.) продовжить виконувати свої делеговані функції, зокрема реформувати якісно сферу громадського транспорту, на що як ми розуміємо, йому треба якісь великі інвестиції".
Пряма мова: "Я так розумію, що в казні Києва вже закінчилися кошти… Я теж є користувачем громадського транспорту і теж їздив в метро. І я не впевнений, що майже євро проїзд в київському громадському транспорті це справедлива і зрозуміла для киян ціна.
Тому що євро коштує проїзд в європейських столицях, де виглядають по-іншому транспортні засоби. Інший запах там і доходи інші і мережа маршрутів більш розвинена".
Оновлено: Пізніше під час засідання Верховної Ради низка "слуг" на чолі із нардепкою Лесею Забуранною вийшли до трибуни і засудили ідею підняття тарифів на проїзд у Києві, вказавши, що будуть виступати проти цього.
Пряма мова Забуранної: "Новина про підвищення проїзду громадському транспорті місті Києві в два з половиною рази дійсно шокувала кожного українця і не лише киянина… Чи згодні кияни на такі зміни? Ми всі спостерігаємо, що абсолютно ніхто не дбає про інфраструктуру міста Києва. Київ стоїть в заторах. Немає якісного транспортного обслуговування.
Людям важко доїхати до місця роботи. Жителі Троєщини і Виноградаря, куди роками обіцяють прокласти метро, мають сплачувати 80 гривень щоб доїхати до роботи. Саме так київська влада показує своє ставлення до киян".
Передісторія:
- У вівторок стало відомо, що київська влада планує з 1 січня підняти тариф на проїзд у комунальному транспорті з 8 грн до 20 грн, для власників "картки киянина" він коштуватиме 12 грн.