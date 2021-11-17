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"Слуги" вышли к трибуне ВР, чтобы раскритиковать новые тарифы на транспорт в Киеве

Среда, 17 ноября 2021, 12:29
Слуги вышли к трибуне ВР, чтобы раскритиковать новые тарифы на транспорт в Киеве
Фото: Слуга народа

Вице-спикер Верховной Рады, член партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что тоже пользуется общественным транспортом в Киеве и считает новые тарифы на него несправедливыми. Соответствующее заявление также сделали остальные "слуги".

Источник: Корниенко в кулуарах Верховной Рады

Детали: Говоря о принятии законов, касающихся столицы, Корниенко отметил, что "законно избранный мэр (Виталий Кличко – ред.) продолжит выполнять свои делегированные функции, в частности будет реформировать качественно сферу общественного транспорта, на что, как мы понимаем, ему нужны какие-то крупные инвестиции".

Прямая речь: "Я так понимаю, что в казне Киева уже закончились средства… Я тоже являюсь пользователем общественного транспорта и тоже ездил в метро. И я не уверен, что почти евро проезд в киевском общественном транспорте – это справедливая и понятная для киевлян цена.

Потому что евро стоит проезд в европейских столицах, где выглядят по-другому транспортные средства. Другой запах там и доходы другие и сеть маршрутов более развита".

Обновлено: Позже во время заседания Верховной Рады ряд "слуг" во главе с нардепкой Лесей Забуранной вышли к трибуне и осудили идею поднятия тарифов на проезд в Киеве, указав, что будут выступать против этого.

Прямая речь Забуранной: "Новость о повышении проезда в общественном транспорте в Киеве в два с половиной раза действительно шокировала каждого украинца и не только киевлянина… Согласны ли киевляне на такие изменения? Мы все наблюдаем, что абсолютно никто не заботится об инфраструктуре города Киева. Киев стоит в пробках. Нет качественного транспортного обслуживания.

Людям тяжело доехать до места работы. Жители Троещины и Виноградаря, куда годами обещают проложить метро, ​​должны платить 80 гривен, чтобы доехать до работы. Именно так киевские власти показывают свое отношение к киевлянам".

Предыстория:

  • Во вторник стало известно, что киевские власти планируют с 1 января поднять тариф на проезд в коммунальном транспорте с 8 грн до 20 грн, для владельцев "карты киевлянина" он будет стоить 12 грн.

Александр Шумілін, УП
Темы: тарифыКиевтранспорт
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