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Вартість проїзного для студентів у Києві буде вища за розмір нинішньої стипендії

Середа, 17 листопада 2021, 14:26
Ілюстративне фото з facebook Київського метрополітену

У випадку затвердження нових тарифів на проїзд у транспорті, озвучених київською владою напередодні, вартість студентського безлімітного проїзного становитиме майже 1500 грн, що перевищує розмір академічної стипендії.

Джерело: проєкт розпорядження Київської міської державної адміністрації

Деталі: Згідно з проєктом, міська влада пропонує підвищити вартість безлімітного студентського проїзного до 1495 грн. Водночас розмір звичайної академічної стипендії становить 1300 грн.

Нинішня ціна безлімітного проїзного для студентів складає 650 грн.

Звичайний проїзний без обмежень кількості поїздок коштуватиме 2990 грн (зараз 1300).

У проєкті КМДА виклала також ціни для решти проїзних:

  • на 46 поїздок – 667 грн (зараз 290 грн), для студентів 333,5 грн (зараз 145), для учнів 166,75 (зараз 72,5);
  • на 62 поїздки – 893 грн (зараз 390), для студентів 446,5 грн (зараз 195), для учнів 223,25 (зараз 97,5);
  • на 92 поїздки – 1316 грн (зараз 575 грн), для студентів 658 (зараз 287,5), для учнів 329 (зараз 143,75).
Ціни проїзних (ліворуч - звичайні, праворуч - студентські)
Ціни проїзних (ліворуч - звичайні, праворуч - студентські)
Скриншот проєкту розпорядження КМДА

Також для користувачів електронного квитка в додатку "Київ Цифровий" передбачені знижки. При оплаті відразу наперед:

  • 10 – 19 поїздок кожна з них коштуватиме 19 гривень (зараз 7,70 гривні),
  • 20 – 29 поїздок – 18 гривень (7,40 гривні),
  • 30 – 39 поїздок – 17 гривень (7,10 гривні),
  • 40 – 49 поїздок – 16 гривень (6,80 гривні),
  • 50 поїздок  – по 15 гривень (6,5 гривні).

Такі поїздки на рахунку електронного квитка спливають лише наприкінці того року, коли їх придбали.

Також у київській владі планують залишити безлімітні проїзні на одну, дві та три доби. Квиток на 24 години коштуватиме 250 гривень (зараз 100), на 48 – 375 грн (зараз 150), на 72 – 500 гривень (зараз 200).

Ціни на безлімітні квитки на 1, 2 і 3 доби
Ціни на безлімітні квитки на 1, 2 і 3 доби
Скриншот проєкту розпорядження КМДА

Що було раніше: 16 листопада в пресслужбі КМДА заявили, що вартість проїзду в усіх видах міського транспорту підвищать з 8 до 20 грн.

Денис Карловський, УП
Теми: КиївтранспортстудентитарифиВіталій Кличко


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