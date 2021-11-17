Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вартість проїзного для студентів у Києві буде вища за розмір нинішньої стипендії

Середа, 17 листопада 2021, 13:26
Вартість проїзного для студентів у Києві буде вища за розмір нинішньої стипендії
Ілюстративне фото з facebook Київського метрополітену

У випадку затвердження нових тарифів на проїзд у транспорті, озвучених київською владою напередодні, вартість студентського безлімітного проїзного становитиме майже 1500 грн, що перевищує розмір академічної стипендії.

Джерело: проєкт розпорядження Київської міської державної адміністрації

Деталі: Згідно з проєктом, міська влада пропонує підвищити вартість безлімітного студентського проїзного до 1495 грн. Водночас розмір звичайної академічної стипендії становить 1300 грн.

Нинішня ціна безлімітного проїзного для студентів складає 650 грн.

Звичайний проїзний без обмежень кількості поїздок коштуватиме 2990 грн (зараз 1300).

У проєкті КМДА виклала також ціни для решти проїзних:

  • на 46 поїздок – 667 грн (зараз 290 грн), для студентів 333,5 грн (зараз 145), для учнів 166,75 (зараз 72,5);
  • на 62 поїздки – 893 грн (зараз 390), для студентів 446,5 грн (зараз 195), для учнів 223,25 (зараз 97,5);
  • на 92 поїздки – 1316 грн (зараз 575 грн), для студентів 658 (зараз 287,5), для учнів 329 (зараз 143,75).
Ціни проїзних (ліворуч - звичайні, праворуч - студентські)
Ціни проїзних (ліворуч - звичайні, праворуч - студентські)
Скриншот проєкту розпорядження КМДА

Також для користувачів електронного квитка в додатку "Київ Цифровий" передбачені знижки. При оплаті відразу наперед:

  • 10 – 19 поїздок кожна з них коштуватиме 19 гривень (зараз 7,70 гривні),
  • 20 – 29 поїздок – 18 гривень (7,40 гривні),
  • 30 – 39 поїздок – 17 гривень (7,10 гривні),
  • 40 – 49 поїздок – 16 гривень (6,80 гривні),
  • 50 поїздок  – по 15 гривень (6,5 гривні).

Такі поїздки на рахунку електронного квитка спливають лише наприкінці того року, коли їх придбали.

Також у київській владі планують залишити безлімітні проїзні на одну, дві та три доби. Квиток на 24 години коштуватиме 250 гривень (зараз 100), на 48 – 375 грн (зараз 150), на 72 – 500 гривень (зараз 200).

Ціни на безлімітні квитки на 1, 2 і 3 доби
Ціни на безлімітні квитки на 1, 2 і 3 доби
Скриншот проєкту розпорядження КМДА

Що було раніше: 16 листопада в пресслужбі КМДА заявили, що вартість проїзду в усіх видах міського транспорту підвищать з 8 до 20 грн.

Денис Карловський, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївтранспортстудентитарифиВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
Усі новини...
Реклама: