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Стоимость проездного для студентов будет выше, чем размер нынешней стипендии

Среда, 17 ноября 2021, 13:26
Стоимость проездного для студентов будет выше, чем размер нынешней стипендии
Иллюстративное фото с facebook Киевского метрополитена

В случае утверждения новых тарифов на проезд в транспорте, озвученных киевскими властями накануне, стоимость студенческого безлимитного проездного составит почти 1500 грн, что превышает размер академической стипендии.

Источник: проект распоряжения Киевской городской государственной администрации

Детали: Согласно проекту, городские власти предлагают повысить стоимость безлимитного студенческого проездного до 1495 грн. В то же время размер обычной академической стипендии составляет 1300 грн.

Нынешняя цена безлимитного для студентов составляет 650 грн.

Обычный проездной без ограничений количества поездок обойдется в 2990 грн (сейчас 1300).

В проекте КГГА изложила также цены для остальных проездных:

  • на 46 поездок – 667 грн (сейчас 290 грн), для студентов 333,5 грн (сейчас 145), для школьников 166,75 (сейчас 72,5);
  • на 62 поездки – 893 грн (сейчас 390), для студентов 446,5 грн (сейчас 195), для школьников 223,25 (сейчас 97,5);
  • на 92 поездки – 1316 грн (сейчас 575 грн), для студентов 658 (сейчас 287,5), для школьников 329 (сейчас 143,75).
Цены проездных на месяц (слева - обычные, справа - для студентов)
Цены проездных на месяц (слева - обычные, справа - для студентов)
Скриншот проекта распоряжения КГГА

Также для пользователей электронного билета в приложении "Київ Цифровий" предусмотрены скидки. При оплате сразу заранее:

  • 10 – 19 поездок каждая из них будет стоить 19 гривен (сейчас 7,70 гривны),
  • 20 – 29 поездок – 18 гривен (7,40 гривны),
  • 30 – 39 поездок – 17 гривен (7,10 гривны),
  • 40 – 49 поездок – 16 гривен (6,80 гривны),
  • 50 поездок – по 15 гривен (6,5 гривны).

Такие поездки на счете электронного билета аннулируются только в конце того года, в котором они были приобретены.

Также в киевских властях планируют оставить безлимитные проездные на одни, двое и трое суток. Билет на 24 часа обойдется в 250 гривен (сейчас 100), на 48 – 375 грн (сейчас 150), на 72 – 500 гривен (сейчас 200).

Цены на безлимитные билеты на 1, 2 и 3 суток
Цены на безлимитные билеты на 1, 2 и 3 суток
Скриншот проекта распоряжения КГГА

Что было раньше: 16 ноября в пресс-службе КГГА заявили, что стоимость проезда во всех видах городского транспорта повысят с 8 до 20 грн.

Денис Карловский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевтранспортстудентытарифыВиталий Кличко
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