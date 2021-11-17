Стоимость проездного для студентов будет выше, чем размер нынешней стипендии

В случае утверждения новых тарифов на проезд в транспорте, озвученных киевскими властями накануне, стоимость студенческого безлимитного проездного составит почти 1500 грн, что превышает размер академической стипендии.

Источник: проект распоряжения Киевской городской государственной администрации

Детали: Согласно проекту, городские власти предлагают повысить стоимость безлимитного студенческого проездного до 1495 грн. В то же время размер обычной академической стипендии составляет 1300 грн.

Нынешняя цена безлимитного для студентов составляет 650 грн.

Обычный проездной без ограничений количества поездок обойдется в 2990 грн (сейчас 1300).

В проекте КГГА изложила также цены для остальных проездных:

на 46 поездок – 667 грн (сейчас 290 грн), для студентов 333,5 грн (сейчас 145), для школьников 166,75 (сейчас 72,5);

на 62 поездки – 893 грн (сейчас 390), для студентов 446,5 грн (сейчас 195), для школьников 223,25 (сейчас 97,5);

на 92 поездки – 1316 грн (сейчас 575 грн), для студентов 658 (сейчас 287,5), для школьников 329 (сейчас 143,75).

Цены проездных на месяц (слева - обычные, справа - для студентов) Скриншот проекта распоряжения КГГА

Также для пользователей электронного билета в приложении "Київ Цифровий" предусмотрены скидки. При оплате сразу заранее:

10 – 19 поездок каждая из них будет стоить 19 гривен (сейчас 7,70 гривны),

20 – 29 поездок – 18 гривен (7,40 гривны),

30 – 39 поездок – 17 гривен (7,10 гривны),

40 – 49 поездок – 16 гривен (6,80 гривны),

50 поездок – по 15 гривен (6,5 гривны).

Такие поездки на счете электронного билета аннулируются только в конце того года, в котором они были приобретены.

Также в киевских властях планируют оставить безлимитные проездные на одни, двое и трое суток. Билет на 24 часа обойдется в 250 гривен (сейчас 100), на 48 – 375 грн (сейчас 150), на 72 – 500 гривен (сейчас 200).

Цены на безлимитные билеты на 1, 2 и 3 суток Скриншот проекта распоряжения КГГА

Что было раньше: 16 ноября в пресс-службе КГГА заявили, что стоимость проезда во всех видах городского транспорта повысят с 8 до 20 грн.