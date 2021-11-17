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Московській тік-ток блогерці заборонили в'їзд в Україну

Середа, 17 листопада 2021, 13:58
Московській тік-ток блогерці заборонили в'їзд в Україну
фото ДПСУ

Прикордонники заборонили в’їзд 22-річній московській блогерці та виписали штраф за незаконні відвідини окупованого Криму.

Джерело: Державна прикордонна служба, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: 17 листопада в пункті пропуску "Київ (Жуляни)" прикордонники виявили росіянку, яка влітку 2021 року порушила порядок в’їзду-виїзду на ТОТ України, незаконно відвідавши АР Крим.

Іноземка прилетіла в Україну рейсом з Варшави. Під час проведення додаткових контрольних заходів, які застосовуються до громадян країн міграційного ризику, в тому числі РФ, з’ясувалося, що мандрівниця – є порушницею українського законодавства.

Прикордонники встановили, що у серпні-вересні цього року 22-річна москвичка, яка є тік-ток блогеркою, незаконно відвідала Крим.

На територію тимчасово окупованого півострову вона в’їжджала автомобілем через незаконно збудований міст через Керченську протоку.

За порушення українського законодавства прикордонники оформили відносно росіянки адмінпротокол. Також блогерці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки та попередили, що якщо протягом цього часу намагатиметься потрапити на територію нашої країни, термін заборони буде збільшено до 10 років.

З України росіянка має вилетіти найближчим зворотним рейсом.

Додатково: Правоохоронці не називають ім’я блогерки, але за даними джерела УП, це Альона Вотінцева.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службасанкціїРосія
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