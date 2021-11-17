Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Московській тік-ток блогерці заборонили в'їзд в Україну

Середа, 17 листопада 2021, 14:58
фото ДПСУ

Прикордонники заборонили в’їзд 22-річній московській блогерці та виписали штраф за незаконні відвідини окупованого Криму.

Джерело: Державна прикордонна служба, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: 17 листопада в пункті пропуску "Київ (Жуляни)" прикордонники виявили росіянку, яка влітку 2021 року порушила порядок в’їзду-виїзду на ТОТ України, незаконно відвідавши АР Крим.

Іноземка прилетіла в Україну рейсом з Варшави. Під час проведення додаткових контрольних заходів, які застосовуються до громадян країн міграційного ризику, в тому числі РФ, з’ясувалося, що мандрівниця – є порушницею українського законодавства.

Прикордонники встановили, що у серпні-вересні цього року 22-річна москвичка, яка є тік-ток блогеркою, незаконно відвідала Крим.

На територію тимчасово окупованого півострову вона в’їжджала автомобілем через незаконно збудований міст через Керченську протоку.

За порушення українського законодавства прикордонники оформили відносно росіянки адмінпротокол. Також блогерці заборонили в’їзд в Україну на 3 роки та попередили, що якщо протягом цього часу намагатиметься потрапити на територію нашої країни, термін заборони буде збільшено до 10 років.

З України росіянка має вилетіти найближчим зворотним рейсом.

Додатково: Правоохоронці не називають ім’я блогерки, але за даними джерела УП, це Альона Вотінцева.

Українська правда
Теми: Прикордонна службасанкціїРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В регіоні Канади оголосили НС через ураган

"Ці документи цінні для суспільства": Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента

Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг

Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна

Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"

Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні, він у реанімації

Усі новини...
Прикордонна служба
На укріплення держкордону витратять ще понад 20 млн
Польському поліцейському проломили череп під час сутичок на кордоні з Білоруссю
Варення з тротилом везли українці з окупованого Криму
Останні новини
05:49
На базі збройних сил Канади стався вибух
04:51
Більше 600 тисяч людей у світі заразилися COVID
03:50
ЗМІ: Індія дозволила експорт вакцин для COVAX
02:50
В регіоні Канади оголосили НС через ураган
01:50
США звинуватили іранців у кіберзмові для втручання у президентські вибори
00:53
Макрон: Франція не запроваджуватиме карантин для нещеплених
23:55
"Ці документи цінні для суспільства": Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента
23:14
Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг
22:57
Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна
22:33
фотоРезніков зустрівся з главою Пентагону в США: обговорили загрози з боку РФ
Усі новини...