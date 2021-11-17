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Московской тик-ток блоггерше запретили въезд в Украину

Среда, 17 ноября 2021, 14:58
фото ГПСУ

Пограничники запретили въезд 22-летней московской блоггерке и выписали штраф за незаконное посещение оккупированного Крыма.

Источник: Государственная пограничная служба, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: 17 ноября в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" пограничники обнаружили россиянку, которая летом 2021 года нарушила порядок въезда-выезда на ТОТ Украины, незаконно посетив АР Крым.

Иностранка прилетела в Украину рейсом из Варшавы. Во время проведения дополнительных контрольных мероприятий, применяемых к гражданам стран миграционного риска, в том числе РФ, выяснилось, что путешественница – нарушительница украинского законодательства.

Пограничники установили, что в августе-сентябре этого года 22-летняя москвичка, которая является тик-ток блоггершей, незаконно посетила Крым.

На территорию временно оккупированного полуострова она въезжала на автомобиле через незаконно построенный мост через Керченский пролив.

За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол. Также блоггерше запретили въезд в Украину на 3 года и предупредили, что если в течение этого времени она постарается попасть на территорию нашей страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет.

Из Украины россиянка должна вылететь ближайшим обратным рейсом.

Дополнительно: Правоохранители не называют имя блоггерши, но, по данным источника УП, это Алена Вотинцева.

Украинская правда
Темы: Пограничная службасанкцииРосcия
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