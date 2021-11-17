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Рекетири на Херсонщині спочатку побили фермера, а тоді вимагали мільйон - СБУ

Середа, 17 листопада 2021, 14:01
Рекетири на Херсонщині спочатку побили фермера, а тоді вимагали мільйон - СБУ
Фото: СБУ

Злочинна група у Херсонській області вимагала з місцевого підприємця 1,2 мільйони гривень і погрожували розправою.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ викрили злочинну групу у Херсонській області. Зловмисники займалися вимаганням коштів з місцевого підприємця і погрожували йому фізичною розправою. Їх затримати "на гарячому" під час отримання 1,2 млн грн від їхньої "жертви".

Деталі: За версією СБУ, угруповання складалося з українців та іноземців, вихідців з Вірменії. Гроші вони вимагали від місцевого фермера. За цю суму обіцяли "не чіпати" потерпілого та членів його родини.

Підприємець відмовлявся платити і тому зловмисники побили його і відібрали автомобіль. Потім вимагали переписати машину на своїх спільників. Щоб "жертва" не звернулася до правоохоронців, вони почали погрожувати членам його сім’ї.

В СБУ кажуть, що підприємець звернувся до них і під контролем спецслужби передав зловмисникам вказану суму. Всіх членів угруповання затримали "на гарячому".

Їм готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Українська правда

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Теми: СБУХерсонська область
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