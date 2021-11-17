Рекетиры на Херсонщине сначала избили фермера, а потом требовали миллион - СБУ

Преступная группа в Херсонской области требовала с местного предпринимателя 1,2 миллиона гривен и угрожала расправой.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Сотрудники СБУ разоблачили преступную группу в Херсонской области. Злоумышленники занимались вымогательством средств с местного предпринимателя и угрожали ему физической расправой. Их задержать "на горячем" при получении 1,2 млн грн от их "жертвы".

Детали: По версии СБУ, группировка состояла из украинцев и иностранцев, выходцев из Армении. Деньги они потребовали от местного фермера. За эту сумму обещали "не трогать" потерпевшего и членов его семьи.

Предприниматель отказывался платить и потому злоумышленники избили его и отобрали автомобиль. Затем потребовали переписать машину на своих подельников. Чтобы жертва не обратилась к правоохранителям, они начали угрожать членам его семьи.

В СБУ говорят, что предприниматель обратился к ним и под контролем спецслужбы передал злоумышленникам указанную сумму. Всех членов группировки задержали "на горячем".

Им готовится уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.