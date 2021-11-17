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Кабмін затвердив угоду з Італією про визнання та обмін водійських посвідчень

Середа, 17 листопада 2021, 14:12
Кабмін затвердив угоду з Італією про визнання та обмін водійських посвідчень
Фото sud.ua

Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Італії про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рішення ухвалили на засіданні уряду у середу 17 листопада.

Нагадаємо, 20 липня Україна та Італія підписали нову угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, після того, як попередня угода припинила діяти з 1 червня. Вона діятиме 5 років. 

Угода дозволить обмінювати свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання громадянам України, які легально проживають в Італії, та італійцям, які законно проживають в Україні.

Власник українського посвідчення водія зможе обміняти його на італійське без складання теоретичних та практичних іспитів і внесення відповідної плати.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівІталія
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