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Кабмин утвердил соглашение с Италией о признании и обмене водительских удостоверений

Среда, 17 ноября 2021, 14:12
Кабмин утвердил соглашение с Италией о признании и обмене водительских удостоверений
Фото sud.ua

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Италии о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение было принято на заседании правительства в среду 17 ноября.

Напомним, 20 июля Украина и Италия подписали новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, после того, как предыдущее соглашение прекратило действовать с 1 июня. Оно будет действовать 5 лет.

Соглашение позволит обменивать свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания гражданам Украины, легально проживающим в Италии, и законно проживающим в Украине итальянцам.

Владелец украинского водительского удостоверения сможет обменять его на итальянское без сдачи теоретических и практических экзаменов и внесения соответствующей платы.

Темы: Кабинет министровИталия
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