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Гостиний двір у Києві перетворять на громадський простір

Середа, 17 листопада 2021, 14:22
Гостиний двір у Києві перетворять на громадський простір
ФОТО 24TV.UA

Гостиний двір у Києві за ініціативи Мінкульту відреставрують і перетворять на сучасний громадський простір.

Джерело: пресслужба Мінкульту

Дослівно: "МКІП перетворить зруйнований Гостиний двір у Києві на сучасний громадський простір.

Вперше в Україні історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Йдеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі".

Деталі: Відзначається, що до розробки концепції міністерство залучає експертів із різних сфер.

Зокрема, реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість, а також представники державної та міської влади зберуться на семінарі "Гостиний двір: Фокус уваги - візія".

Наразі для підготовки до семінару фахівці ГО "Урбанина" аналізують транспортні та людські потоки на Контрактовій площі.

Також планують проведуть опитування киян та мешканців Подолу щодо їх бачення долі Гостиного двору.

Крім того, триває розробка проєкту протиаварійних робіт будівлі.

Для довідки: Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році. 15 серпня 2011 року Кабмін виключив Гостинний двір з Державного реєстру пам`яток архітектури. У 2012 році Київрада передала ТОВ "Укрреставрація" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Це рішення обурило столичних активістів, тому вони розпочали у Гостинному дворі акцію протесу. Гостинний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути будівлю – пам’ятку архітектури "Гостинний двір" Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву. Тоді ж мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада очікує на передачу Гостинного двору у власність громади, готова взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.

Передісторія:

  • 19 травня Кабінет міністрів змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостиний двір" на категорію національного значення.

Українська правда

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Теми: МінкультуриархітектураКиїв
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