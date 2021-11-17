Гостиный двор в Киеве превратят в общественное пространство

Гостиный двор в Киеве по инициативе Минкульта отреставрируют и превратят в современное общественное пространство.

Источник: пресс-служба Минкульта

Дословно: "МКИП превратит разрушенный Гостиный двор в Киеве в современное общественное пространство.

Впервые в Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет не только о ремонте здания, но и о новой жизни всей Контрактовой площади".

Детали: Отмечается, что к разработке концепции министерство привлекает экспертов из разных сфер.

В частности, реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность, а также представители государственной и городской власти соберутся на семинаре "Гостиный двор: Фокус внимания – видение".

Для подготовки к семинару специалисты ОО "Урбанина" анализируют транспортные и человеческие потоки на Контрактовой площади.

Также планируется проведение опроса киевлян и жителей Подола относительно их видения судьбы Гостиного двора.

Кроме того, идет разработка проекта противоаварийных работ здания.

Для справки: Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. 15 августа 2011 года Кабинет министров исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры. В 2012 году Киевсовет передал ООО "Укрреставрация" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протесте. Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.

В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Гостиного двора Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.

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