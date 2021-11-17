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"Слуга народу" обіцяє не допустити подорожчання проїзду в Києві і влаштувати місту аудит

Середа, 17 листопада 2021, 14:34
Слуга народу обіцяє не допустити подорожчання проїзду в Києві і влаштувати місту аудит
фото київпастранс

У відповідь на плани влади Києва різко підняти тарифи на проїзд у громадському транспорті парламентська фракція "Слуга народу" пообіцяла боротися з цим підвищенням, а також ініціювати повний аудит транспортної системи міста, щоб показати, що справа у корупції, а не низьких цінах.

Джерело: фракція "Слуга народу" на чолі з нардепкою Лесею Забуранною під час виступу з трибуни Верховної Ради

Пряма мова Зарубанної: "Ми, політична партія "Слуга народу" у місті Києві і її представники у парламенті, однозначно будемо ініціювати недопущення підвищення вартості тарифів. Крім того, ми будемо ініціювати повний аудит функціонування громадського транспорту і повний аудит, що відбувається з київським метрополітеном. Ми покажемо киянам, ми покажемо всій Україні, куди ідуть кошти, і власне тепер хто має сплачувати за те, щоб хтось відмивав ці кошти".

Деталі: Вона пообіцяла, що "Слуга народу" не допустить підвищення тарифів на проїзд у столиці, і щоб це було "ганебним прикладом" для всієї Україні.

Передісторія:

  • У вівторок стало відомо, що київська влада планує з 1 січня підняти тариф на проїзд у комунальному транспорті з 8 грн до 20 грн, для власників "картки киянина" він коштуватиме 12 грн.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївтранспорттарифиСлуга народу
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