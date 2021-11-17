"Слуга народа" обещает не допустить подорожание проезда в Киеве и устроить городу аудит

В ответ на планы властей Киева резко поднять тарифы на проезд в общественном транспорте парламентская фракция "Слуга народа" пообещала бороться с этим повышением, а также инициировать полный аудит транспортной системы города, чтобы показать, что дело в коррупции, а не в низких ценах.

Источник: фракция "Слуга народа" во главе с нардепом Лесей Забуранной во время выступления с трибуны Верховной Рады

Прямая речь Зарубанной: "Мы, политическая партия "Слуга народа" в городе Киеве и ее представители в парламенте, однозначно будем инициировать недопущение повышения стоимости тарифов. Кроме того, мы будем инициировать полный аудит функционирования общественного транспорта и полный аудит, что происходит с киевским метрополитеном. Мы покажем киевлянам, мы покажем всей Украине, куда идут средства, и, собственно, кто теперь должен платить за то, что кто-то отмывал эти средства".

Детали: Она пообещала, что "Слуга народа" не допустит повышения тарифов на проезд в столице и чтобы это было "позорным примером" для всей Украины.

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