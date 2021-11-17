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Експідполковник поліції з напарником організували наркотичний бізнес у Києві

Середа, 17 листопада 2021, 15:57
фото прокуратури

Двох колишніх поліцейських викрили на збуті наркотиків у Києві.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, двоє колишніх поліцейських (підполковник та майор, які звільнилися з лав поліції у 2020 році) організували бізнес, пов'язаний із незаконним обігом наркотичних речовин.

Розрахунки з клієнтами здійснювалися готівкою, а товар передавався з рук в руки. Для того, щоб вивести екссиловиків на "чисту воду" правоохоронці здійснили оперативну закупку наркотичних засобів – 15 гр кокаїну та 100 гр метадону на загальну суму 3 тисячі доларів США, що становить особливо великий розмір.

 

Після отримання висновків експертизи у колишніх поліцейських провели обшуки, в ході яких було вилучено наркотики, ваги, боєприпаси, зброю, чорнові записи, посвідчення працівників правоохоронних органів, близько 20 паспортів різних країн на ім’я інших осіб, спеціальні технічні засоби для стеження за пересуванням автомобілів, пристрої для проникнення в автомобілі та інші речові докази.

Вказано, що на цей час одній особі повідомлено про підозру у виробництві та збуті наркотиків, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також готується повідомлення про підозру іншому фігуранту кримінального провадження.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як свідчить фото, оприлюднене прокуратурою, один із правоохоронців свого часу був нагороджений почесною грамотою "За заслуги", підписаною Віктором Януковичем, який на той момент обіймав посаду прем’єр-міністра.

 

Пряма мова Максимець: "За оперативними даними, колишні правоохоронці промишляли таким бізнесом близько 1,5 року. Один із них, бажаючи повернутися до лав поліції, влітку цього року подав декларацію кандидата на посаду в ГУ НП в м. Києві (експідполковник –ред.), але викриті обставини його незаконної діяльності, очевидно, завадять такому призначенню".

Українська правда
Теми: Київпрокуратуранаркотики


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