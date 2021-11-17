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Экс-подполковник полиции с напарником организовали наркотический бизнес в Киеве

Среда, 17 ноября 2021, 14:57
Экс-подполковник полиции с напарником организовали наркотический бизнес в Киеве

Двоих бывших полицейских разоблачили на сбыте наркотиков в Киеве.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Согласно материалам следствия, двое бывших полицейских (подполковник и майор, уволившиеся из рядов полиции в 2020 году) организовали бизнес, связанный с незаконным оборотом наркотических веществ.

Расчеты с клиентами производились наличными, а товар передавался из рук в руки. Для того, чтобы вывести экс-силовиков на "чистую воду", правоохранители осуществили оперативную закупку наркотических средств - 15 гр кокаина и 100 гр метадона на общую сумму 3 тысячи долларов США.

 

После получения выводов экспертизы у бывших полицейских провели обыски, в ходе которых были изъяты наркотики, весы, боеприпасы, оружие, черновые записи, удостоверения работников правоохранительных органов, около 20 паспортов разных стран на имя других лиц, специальные технические средства для слежения за передвижением. автомобилей, устройства проникновения в автомобили и другие вещественные доказательства.

Указано, что в настоящее время одному лицу сообщено о подозрении в производстве и сбыте наркотиков, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также готовится сообщение о подозрении другому фигуранту уголовного производства.

За совершенное злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как свидетельствует фото, обнародованное прокуратурой, один из правоохранителей в свое время был награжден почетной грамотой "За заслуги", подписанной Виктором Януковичем, на тот момент занимавшим должность премьер-министра.

 

Прямая речь Максимец: "По оперативным данным, бывшие правоохранители промышляли таким бизнесом около 1,5 года. Один из них, желая вернуться в ряды полиции, летом этого года подал декларацию кандидата на должность в ГУ ЧП в г. Киеве (экс-подполковник – ред.). ), но разоблаченные обстоятельства его незаконной деятельности, очевидно, помешают такому назначению".

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратуранаркотики
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