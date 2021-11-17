Через рішення Німеччини запуск "Північного потоку-2" можуть відкласти до березня - Reuters

Через рішення німецького регулятора призупинити процедуру сертифікації компанії Nord Stream 2 AG введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" може бути відкладено до березня наступного року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо агентству Reuters від джерела в уряді Німеччини.

"Я очікую, що запуск "Північного потоку-2" може бути відкладений до березня 2022 року", - заявило одне з джерел.

Джерело послалося на необхідність того, що російський "Газпром" повинен створити товариство з обмеженою відповідальністю відповідно до законодавства Німеччини, додавши, що "Газпром" заявив, що почне це робити.

Консорціум Nord Stream 2 має створити дочірню компанію, щоб продемонструвати наявність достатнього фінансування та незалежності від російської материнської компанії, перш ніж період сертифікації знову відновиться.

16 листопада Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Після ретельного вивчення документації агентство дійшло висновку, що сертифікувати оператора газопроводу "Північний потік-2" можна буде лише в тому випадку, якщо цей оператор буде організований у юридичній формі відповідно до німецького законодавства.

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Днями німецький регулятор допустив "Нафтогаз" до сертифікації оператора "Північного потоку-2".