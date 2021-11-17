Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Из-за решения Германии запуск "Северного потока-2" могут отложить до марта - Reuters

Среда, 17 ноября 2021, 17:10
фото северный поток-2

Из-за решения немецкого регулятора приостановить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложен до марта следующего года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от источника в правительстве Германии.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока-2" может быть отложен до марта 2022 года", - заявил один из источников.

Источник сослался на необходимость того, что российский "Газпром" должен создать общество с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Германии, добавив, что "Газпром" заявил, что начнет это делать.

Консорциум Nord Stream 2 должен создать дочернюю компанию, чтобы продемонстрировать наличие достаточного финансирования и независимости от российской материнской компании, прежде чем период сертификации снова возобновится.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

После тщательного изучения документации агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператор газопровода "Северный поток-2" можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от германского регулятора.

На днях немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" к сертификации оператора "Северного потока-2".

Темы: Северный поток-2Германия
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Эти документы ценны для общества": Соколова ответила на обвинения Офиса президента

Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг

Меркель прокомментировала публикацию Россией конфиденциальных писем

Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по "вагнеровцах"

Саакашвили потерял сознание в тюремной больнице, он в реанимации

"Серьезный удар": Офису президента не понравилось, какие документы обнародовала Соколова

Все новости...
Северный поток-2
Суд Германии отклонил иск экологов против "Северного потока-2"
Пауза в сертификации Северного потока – 2: газ снова за тысячу долларов
Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"
Последние новости
01:50
США обвинили иранцев в киберсговоре для вмешательства в президентские выборы
00:53
Макрон: Франция не будет вводить карантин для непривитых
23:55
"Эти документы ценны для общества": Соколова ответила на обвинения Офиса президента
23:14
Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг
22:57
Меркель прокомментировала публикацию Россией конфиденциальных писем
22:33
фотоРезников встретился с главой Пентагона в США: обсудили угрозы со стороны РФ
22:05
Новости экономики: отставка главы ДГИ, остановка импорта электроэнергии из Беларуси
21:53
Войска РФ на границе: США согласовали с Украиной оценку угрозы от России
21:39
Военные впервые в истории приняли участие в киберучениях под председательством США
21:24
Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по "вагнеровцах"
Все новости...