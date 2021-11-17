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Из-за решения Германии запуск "Северного потока-2" могут отложить до марта - Reuters

Среда, 17 ноября 2021, 16:10
Из-за решения Германии запуск Северного потока-2 могут отложить до марта - Reuters
фото северный поток-2

Из-за решения немецкого регулятора приостановить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может быть отложен до марта следующего года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от источника в правительстве Германии.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока-2" может быть отложен до марта 2022 года", - заявил один из источников.

Источник сослался на необходимость того, что российский "Газпром" должен создать общество с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Германии, добавив, что "Газпром" заявил, что начнет это делать.

Консорциум Nord Stream 2 должен создать дочернюю компанию, чтобы продемонстрировать наличие достаточного финансирования и независимости от российской материнской компании, прежде чем период сертификации снова возобновится.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

После тщательного изучения документации агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператор газопровода "Северный поток-2" можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от германского регулятора.

На днях немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" к сертификации оператора "Северного потока-2".

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Темы: Северный поток-2Германия
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