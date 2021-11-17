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Британський винищувач F-35 впав у Середземне море

Середа, 17 листопада 2021, 17:39

Британський винищувач F-35 впав у море під час планової операції в Середземному морі. 

Про це повідомила Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Інцидент стався о 10:00 за Ґрінвічем над міжнародними водами.

Пілот катапультувався і благополучно повернувся на авіаносець Королівського флоту HMS Queen Elizabeth, розпочато розслідування.

У Міноборони заявили, що давати коментарі під час розслідування було б недоречно.

Поки невідомо, чи знайшли уламки винищувача. Імовірно, розслідування буде зосереджено на потенційній технічній або людській помилці.

На авіаносці розміщені вісім винищувачів F-35 Великої Британії та 12 морської піхоти США.

Надзвукові винищувачі F-35 базуються на базі RAF Marham у Норфолку. 

Це вперше Британія втратила один із літаків-невидимок п’ятого покоління вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів. 

Теми: авіаарміяВелика Британія
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