Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британский истребитель F-35 упал в Средиземное море

Среда, 17 ноября 2021, 18:39

Британский истребитель F-35 упал в море в ходе плановой операции в Средиземном море.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел в 10:00 по Гринвичу над международными водами.

Пилот катапультировался и благополучно вернулся на авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth, начато расследование.

В Минобороны заявили, что давать комментарии в ходе расследования было бы неуместно.

Пока неизвестно, нашли ли обломки истребителя. Вероятно, расследование будет сосредоточено на потенциальной технической или человеческой ошибке.

На авианосце размещены восемь истребителей F-35 Великобритании и 12 морской пехоты США.

Сверхзвуковые истребители F-35 базируются на базе RAF Marham в Норфолке.

Это впервые Британия потеряла один из невидимых самолетов пятого поколения стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов.

Темы: авиаармияБритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Эти документы ценны для общества": Соколова ответила на обвинения Офиса президента

Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг

Меркель прокомментировала публикацию Россией конфиденциальных писем

Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по "вагнеровцах"

Саакашвили потерял сознание в тюремной больнице, он в реанимации

"Серьезный удар": Офису президента не понравилось, какие документы обнародовала Соколова

Все новости...
авиа
Сирийская авиакомпания Cham Wings остановила полеты в Минск
В авиакатастрофе погиб космический турист Blue Origin
Истребители стран НАТО перехватили два бомбардировщика РФ над Северным морем
Последние новости
01:50
США обвинили иранцев в киберсговоре для вмешательства в президентские выборы
00:53
Макрон: Франция не будет вводить карантин для непривитых
23:55
"Эти документы ценны для общества": Соколова ответила на обвинения Офиса президента
23:14
Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг
22:57
Меркель прокомментировала публикацию Россией конфиденциальных писем
22:33
фотоРезников встретился с главой Пентагона в США: обсудили угрозы со стороны РФ
22:05
Новости экономики: отставка главы ДГИ, остановка импорта электроэнергии из Беларуси
21:53
Войска РФ на границе: США согласовали с Украиной оценку угрозы от России
21:39
Военные впервые в истории приняли участие в киберучениях под председательством США
21:24
Новости 18 ноября: покушение на министра, отчет разведки по "вагнеровцах"
Все новости...