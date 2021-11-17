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Британский истребитель F-35 упал в Средиземное море

Среда, 17 ноября 2021, 17:39

Британский истребитель F-35 упал в море в ходе плановой операции в Средиземном море.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел в 10:00 по Гринвичу над международными водами.

Пилот катапультировался и благополучно вернулся на авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth, начато расследование.

В Минобороны заявили, что давать комментарии в ходе расследования было бы неуместно.

Пока неизвестно, нашли ли обломки истребителя. Вероятно, расследование будет сосредоточено на потенциальной технической или человеческой ошибке.

На авианосце размещены восемь истребителей F-35 Великобритании и 12 морской пехоты США.

Сверхзвуковые истребители F-35 базируются на базе RAF Marham в Норфолке.

Это впервые Британия потеряла один из невидимых самолетов пятого поколения стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов.

Темы: авиаармияВеликобритания
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