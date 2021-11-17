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Тарифы на проезд в Киеве не изменят до весны: Кличко пообещал и обвинил правительство

Среда, 17 ноября 2021, 20:09

Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.

Источник: сообщение мера Киева Виталия Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Вопрос пересмотра тарифов на проезд до конца отопительного сезона рассматриваться не будет…

Вы знаете, что произошел значительный рост цен на энергоносители, являющийся главной составляющей стоимости тарифа. Также подчеркну, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд. гривен.

Правительство обещало компенсировать эти расходы, но сегодня не выполняет условий Меморандума.

И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотатировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомним, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд. грн. Из городского бюджета.

То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?".

Детали: Кличко добавил, что вопрос об увеличении тарифов на проезд вынесен пока только на обсуждение и это не принятое решение.

Предыстория:

  • 6 ноября в пресс-службе КГГА заявили, что стоимость проезда во всех видах городского транспорта готовятся повысить с 8 до 20 грн.

Темы: Виталий КличкоКиевтранспорт
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