Комітет Генасамблеї ООН підтримав проєкт посиленої кримської резолюції: хто як голосував

Третій комітет Генасамблеї ООН на засіданні 17 листопада схвалив проєкт посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Міністр привітав ухвалення проєкту у своєму Twitter. Він відзначив, що у документі вперше зафіксована підтримка Кримської платформи.

Крім того, документ також закликає Росію звільнити українських політв’язнів, забезпечити права кримськотатарського народу.

"Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали цей важливий проєкт резолюції. Його схвалення на сесії ГА ООН в грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення нашої територіальної цілісності", - зауважив міністр.

Документ підтримали 64 країни, 93 утрималися і 20 проголосували проти, а саме: Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

У минулому році проєкт кримської резолюції підтримали 63 країни, 22 були проти, 85 утрималися.

Нагадаємо, під час виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні президент України Володимир Зеленський подякував 46 державам та міжнародним організаціям, які взяли участь у першому саміті Кримської платформи.

Водночас він згадав, що ООН проігнорувала цей майданчик.

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