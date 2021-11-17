Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Комітет Генасамблеї ООН підтримав проєкт посиленої кримської резолюції: хто як голосував

Середа, 17 листопада 2021, 20:38
gettyimages

Третій комітет Генасамблеї ООН на засіданні 17 листопада схвалив проєкт посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Міністр привітав ухвалення проєкту у своєму Twitter. Він відзначив, що у документі вперше зафіксована підтримка Кримської платформи. 

Крім того, документ також закликає Росію звільнити українських політв’язнів, забезпечити права кримськотатарського народу.

"Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали цей важливий проєкт резолюції. Його схвалення на сесії ГА ООН в грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення нашої територіальної цілісності", - зауважив міністр.

Документ підтримали 64 країни, 93 утрималися і 20 проголосували проти, а саме: Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве. 

 

У минулому році проєкт кримської резолюції підтримали 63 країни, 22 були проти, 85 утрималися.

Нагадаємо,  під час виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні президент України Володимир Зеленський подякував 46 державам та міжнародним організаціям, які взяли участь у першому саміті Кримської платформи.

Водночас він згадав, що ООН проігнорувала цей майданчик.

Читайте також детально про кримську резолюцію, яку Генасамблея ООН ухвалила минулого року: Нова кримська резолюція ООН: тренди-2020 і битва за підтримку

Теми: ООНКримокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоКанада і Україна збудують космодром

Двоє загиблих: у Києві на працівників заводу впав багатотонний верстат

Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"

"Вагнергейт"-ефір: у Зеленського заявили, що "бігати на ТБ за вказівкою олігарха не будуть"

Єрмак переніс спецоперацію від імені Зеленського – Бурба

Зеленський, Єрмак та усі представники влади проігнорували ефір Шустера щодо "вагнерівців"

Усі новини...
ООН
Підсумки міжнародної кліматичної конференції ООН у Глазго
Рада звернулася до ООН щодо плану України з протидії кліматичним змінам
Пенсійна система України на роздоріжжі
Останні новини
07:15
Окупанти 17 разів гатили по позиціях ЗСУ
06:16
Covid у Європі: Україна і Польща – у трійці лідерів за добовою смертністю
05:45
США схвалили бустерні дози Covid-вакцин для всіх дорослих
04:47
У Нідерландах Covid-протести переросли у заворушення, поліція застосувала зброю
03:48
Україна постачає в Угорщину газ, не транзит з Росії – Макогон
02:50
У США виправдали підлітка, який вбив двох учасників заворушень
01:52
фотоКанада і Україна збудують космодром
01:10
Двоє загиблих: у Києві на працівників заводу впав багатотонний верстат
00:19
відеоСаакашвілі етапували у військовий госпіталь
23:58
Бурба назвав осіб, кому, окрім Зеленського, звітував щодо "вагнерівців"
Усі новини...