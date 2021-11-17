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Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект усиленной крымской резолюции: кто как голосовал

Среда, 17 ноября 2021, 20:38
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Третий комитет Генассамблеи ООН на заседании 17 ноября одобрил проект усиленной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Министр приветствовал принятие проекта в своем Twitter. Он отметил, что в документе впервые зафиксирована поддержка Крымской платформы.

Кроме того, документ призывает Россию освободить украинских политзаключенных, обеспечить права крымскотатарского народа.

"Я благодарен всем государствам-членам ООН, которые поддержали этот важный проект резолюции. Его одобрение на сессии ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути восстановления нашей территориальной целостности", - отметил министр.

Документ поддержали 64 страны, 93 воздержались и 20 проголосовали против, а именно: Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Судан Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

 

В прошлом году проект крымской резолюции поддержали 63 страны, 22 были против, 85 воздержались.

Напомним, во время выступления на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил 46 государств и международные организации, принявшие участие в первом саммите Крымской платформы.

В то же время он упомянул, что ООН проигнорировала эту площадку.

Читайте также подробно о крымской резолюции, которую Генассамблея ООН приняла в прошлом году: Новая крымская резолюция ООН: тренды-2020 и битва за поддержку

Темы: ООНКрымоккупация
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