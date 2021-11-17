У МЗС розповіли ключові деталі нової посиленої кримської резолюції в ООН

У МЗС розповіли про ключові деталі проєкту оновленої резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму, який 17 листопада схвалив третій комітет 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про подробиці документу розповіла пресслужба міністерства у середу ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в Криму готується вже шостий рік поспіль. Кожного року документ доповнюється новими фактами про грубі порушення міжнародного права та прав людини на півострові зі сторони РФ як держави-окупанта.

Цього року документ у комітеті підтримали 64 країни, 93 утрималися і 20 проголосували проти, хто саме - читайте за цим посиланням.

Цьогоріч ключовими нововведеннями резолюції стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці в Кримській платформі, наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар.

Документ закликає Росію припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, вимагає звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

Підкреслюється, що нарощування військового угруповання у тимчасово окупованому Криму та численні навчання російських збройних сил спричиняють значні довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема ускладнюють забезпечення основоположних прав цивільного населення.

Проєкт резолюції наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою.

У документі засуджуються незаконні дії РФ щодо знищення або переміщення культурних та природних цінностей України, розташованих у Криму. Міжнародна спільнота констатує, що такі дії мають на меті цілеспрямоване викреслення української та кримськотатарської культурної ідентичності з етнокультурного ландшафту півострова.

Міститься заклик до Росії припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму. У документі засуджується проведений РФ Всеросійський перепис населення, який визнається недійсним на території Криму.

Резолюція стане офіційним документом ООН після фінального голосування в Генеральній Асамблеї ООН в грудні.

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