В МИДе рассказали ключевые детали новой усиленной крымской резолюции в ООН

В МИДе рассказали о ключевых деталях проекта обновленной резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, который 17 ноября одобрил третий комитет 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

О подробностях документа рассказала пресс-служба министерства в среду вечером, сообщает "Европейская правда".

Проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму готовится уже шестой год. Каждый год документ дополняется новыми фактами о грубых нарушениях международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ как государства-оккупанта.

В этом году документ в комитете поддержали 64 страны, 93 воздержались и 20 проголосовали против, кто именно – читайте по этой ссылке.

В этом году ключевыми нововведениями резолюции стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в Крымской платформе, упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар.

Документ призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, требует освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности, Эмира-Усеина Куку, Галину Долгополу, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

Подчеркивается, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основополагающих прав гражданского населения.

Проект резолюции отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

В документе осуждаются незаконные действия РФ по уничтожению или перемещению культурных и природных ценностей Украины, расположенных в Крыму.

Содержится призыв к России прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма. В документе осуждается проведенная РФ Всероссийская перепись населения, которая признается недействительной на территории Крыма.

Резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования на Генеральной Ассамблее ООН в декабре.

Читайте также подробно о крымской резолюции, которую Генассамблея ООН приняла в прошлом году: Новая крымская резолюция ООН: тренды-2020 и битва за поддержку