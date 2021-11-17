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Поярков потрапив у ДТП в Києві

Середа, 17 листопада 2021, 23:05
скриншот, авто пояркова справа

Художник Сергій Поярков потрапив у ДТП на вулиці Кирилівській у столиці.

Джерело: телекомпанія "Магнолія-ТВ"

Деталі: За словами очевидців, Toyota Sequoia Пояркова намагалася проскочити на червоний сигнал світлофора та влетів у "Шкоду".

Водія легкової автівки шпиталізували до лікарні, в якому він стані наразі невідомо.

Сам Поярков, за словами кореспондентки, відповів, що "це ДТП, так буває", але каже, що їхав на зелене світло.

Поліцейські сказали, що в художника немає ознак алкогольного сп’яніння.

Журналістка також побачила у Пояркова травму голови, але до лікарні не поїхав.

Нагадаємо: Поярков неодноразово фігурував у ДТП. Наприклад, на Бессарабській площі він збив людину.

Українська правда
Теми: ДТПКиїв


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