Поярков потрапив у ДТП в Києві
Середа, 17 листопада 2021, 22:05
Художник Сергій Поярков потрапив у ДТП на вулиці Кирилівській у столиці.
Джерело: телекомпанія "Магнолія-ТВ"
Деталі: За словами очевидців, Toyota Sequoia Пояркова намагалася проскочити на червоний сигнал світлофора та влетів у "Шкоду".
Водія легкової автівки шпиталізували до лікарні, в якому він стані наразі невідомо.
Сам Поярков, за словами кореспондентки, відповів, що "це ДТП, так буває", але каже, що їхав на зелене світло.
Поліцейські сказали, що в художника немає ознак алкогольного сп’яніння.
Журналістка також побачила у Пояркова травму голови, але до лікарні не поїхав.
Нагадаємо: Поярков неодноразово фігурував у ДТП. Наприклад, на Бессарабській площі він збив людину.
Українська правда