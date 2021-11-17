Поярков попал в ДТП в Киеве
Среда, 17 ноября 2021, 23:05
Художник Сергей Поярков попал в ДТП по улице Кирилловской в столице.
Источник: телекомпания "Магнолия-ТВ"
Детали: По словам очевидцев, Toyota Sequoia Пояркова пыталась проскочить на красный сигнал светофора и влетел в Шкоду.
Водителя легкового автомобиля госпитализировали в больницу, в котором он состоянии пока неизвестно.
Сам Поярков, по словам корреспондентки, ответил, что "это ДТП так бывает", но говорит, что ехал на зеленый свет.
Полицейские сказали, что у художника нет признаков алкогольного опьянения.
Журналистка также увидела у Пояркова травму головы, но в больницу не уехал.
Напомним: Поярков неоднократно фигурировал в ДТП. К примеру, на Бессарабской площади он сбил человека.
Украинская правда