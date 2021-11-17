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Поярков попал в ДТП в Киеве

Среда, 17 ноября 2021, 23:05
скриншот, автомобиль пояркова справа

Художник Сергей Поярков попал в ДТП по улице Кирилловской в ​​столице.

Источник: телекомпания "Магнолия-ТВ"

Детали: По словам очевидцев, Toyota Sequoia Пояркова пыталась проскочить на красный сигнал светофора и влетел в Шкоду.

Водителя легкового автомобиля госпитализировали в больницу, в котором он состоянии пока неизвестно.

Сам Поярков, по словам корреспондентки, ответил, что "это ДТП так бывает", но говорит, что ехал на зеленый свет.

Полицейские сказали, что у художника нет признаков алкогольного опьянения.

Журналистка также увидела у Пояркова травму головы, но в больницу не уехал.

Напомним: Поярков неоднократно фигурировал в ДТП. К примеру, на Бессарабской площади он сбил человека.

Украинская правда
Темы: ДТПКиев
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