Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поярков попал в ДТП в Киеве

Среда, 17 ноября 2021, 22:05
Поярков попал в ДТП в Киеве
скриншот, автомобиль пояркова справа

Художник Сергей Поярков попал в ДТП по улице Кирилловской в ​​столице.

Источник: телекомпания "Магнолия-ТВ"

Детали: По словам очевидцев, Toyota Sequoia Пояркова пыталась проскочить на красный сигнал светофора и влетел в Шкоду.

Водителя легкового автомобиля госпитализировали в больницу, в котором он состоянии пока неизвестно.

Сам Поярков, по словам корреспондентки, ответил, что "это ДТП так бывает", но говорит, что ехал на зеленый свет.

Полицейские сказали, что у художника нет признаков алкогольного опьянения.

Журналистка также увидела у Пояркова травму головы, но в больницу не уехал.

Напомним: Поярков неоднократно фигурировал в ДТП. К примеру, на Бессарабской площади он сбил человека.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
Все новости...
Реклама: