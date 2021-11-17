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Біля кордону з Білоруссю проведуть масштабні навчання, а людей просять пильнувати чужинців

Середа, 17 листопада 2021, 23:54

Через можливу нелегальну міграцію з Білорусі поліція закликала жителів прикордонних до Білорусі територій у разі виявлення підозрілих осіб у своєму населеному пункті чужинців, одразу повідомляти про це.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Жителів закликали повідомляти про усіх чужинців поліцію.

У таких людей перевірятимуть документи та встановлюватимуть причину їх перебування в Україні.

Поліція наголошує, що цим намагається запобігти скоєння злочинів та організувати безпеку громадян.

Найближчим часом поблизу прикордонної території з Білоруссю будуть проведені масштабні навчання за участю підрозділів усіх силових структур, територіальної оборони та громадських формувань.

Також правоохоронці посилять захист кордону – збільшать сили контролю. Серед усього – техніка, кінологи, пілотна авіація та безпілотники. Збільшиться також щільність охорони кордону.

Нагадаємо: У вівторок вранці мігранти намагалися зруйнувати паркан в районі прикордонного переходу "Кузьніца", щоб потрапити з Білорусі до Польщі.

15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там  скупчились близько 3,5 тисяч людей.

У Польщі повідомили про спробу прориву кордону групою з кількасот мігрантів.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаполіціяБілорусь


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