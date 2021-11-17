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У границы с Беларусью проведут масштабные учения, а людей просят следить за чужаками

Среда, 17 ноября 2021, 23:54

Из-за возможной нелегальной миграции из Беларуси полиция призвала жителей приграничных к Беларуси территорий в случае обнаружения подозрительных лиц в своем населенном пункте иностранцев, сразу сообщать об этом.

Источник: Нацполиция

Детали: Жителей призывали сообщать обо всех чужаках в полицию.

У таких людей будут проверять документы и будут устанавливать причину их пребывания в Украине.

Полиция отмечает, что этим пытается предотвратить совершение преступлений и обеспечить безопасность граждан.

В ближайшее время вблизи приграничной территории с Беларусью будут проведены масштабные учения с участием подразделений всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований.

Также правоохранители усилят защиту границы – увеличат силы контроля. Среди всего – техника, кинологи, пилотная авиация и беспилотники. Увеличится плотность охраны границы.

Напомним: Во вторник утром мигранты пытались разрушить забор в районе пограничного перехода "Кузьница", чтобы попасть в Польшу.

15 ноября мигранты перебрались в пограничный переход в Кузнице. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысячи человек.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаполицияБеларусь
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